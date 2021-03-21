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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Yeniden kapanma...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme. Herkes yasaklardaki son durumu merak ediyor. Kademeli normalleşmenin ardından yaşanan gelişmeler endişe verici nitelikte. Pek çok ilde vaka sayılarında artış yaşandı. Bu artışla birlikte yasakların kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği merak konusu. Yeniden kapanma gündemde. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile gelen yeni açıklamada birkaç hafta içinde pek çok kentte yeniden kapanma olabileceği ifade edildi.
Koronavirüs vaka sayıları yılın en yüksek seviyesinde, 21 bini geçti! Bazı iller kırmızıya döndü. Kapatılan COVID-19 servisleri yeniden açılmaya başlandı. 30-40 yaş arası hasta sayısında da ciddi bir artış var. Salgının bu denli çıkış yapmasında mutant virüslerin, özellikle İngiliz varyantının etkisi hayli fazla.