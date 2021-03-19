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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Resmen değişti, o illerde...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili kritik gelişme. Resmen değişti. Rakamlar açıklandı. Kentlerdeki risk haritası ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 6-12 Mart koronavirüs haritasında Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin vaka sayısını paylaşarak, en çok artışın Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul'da olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Öte yandan Koronavirüs tablosunda açıklanan son verilere göre 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. İşte Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişmeler ve Kovid 19 Türkiye tablosundaki son durum, risk haritası...
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatler ve olduğu iller, yeni normalleşmenin başladığı 1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ile beraber belli oldu. Milyonları ilgilendiren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam 21:00'de uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiğini vurguladı. İllerdeki vaka sayısının ele alındığı toplantının ardından yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yanıt buldu. Genelgeye göre hafta sonları düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde de hafta içinde olduğu gibi akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.