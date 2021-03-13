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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Tarih belli oldu. Açıklamalar peş peşe geliyor. Sokağa çıkma yasağı bu illerde cumartesi için tamamen geri gelebilir. Tüm gözler kabineye çevrildi. Merakla alınacak yeni kararlar bekleniyor. Tedbirlere rağmen vaka artışları dikkat çekiyor. Bilim kuruluna çok sayıda öneri iletildi. Kırmızı, turuncu ve sarı iller için hafta sonu sokak kısıtlaması, kafe ve restoranlar, seyahat yasağı ile ilgili birçok konu gündeme geldi. Cumartesi serbestliği bu illerde sona erebilir. Kırmızı illerden başka illere seyahat yasağı gelebilir. İşte sokağa çıkma yasağı ve diğer gündemde olan konularla ilgili tüm gelişmeler...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar art arda geliyor. Tedbirler alındı ancak vaka sayısı artıyor. Tüm gözler pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına döndü. Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun son toplantısında da artan vaka sayısını masaya yatırdı. Edinilen bilgiye göre tüm illerdeki vaka artışının önüne geçebilmek için tedbirler artırılmalı.