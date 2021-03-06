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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Büyük yoğunluk, 15 gün...
Sokağa çıkma yasakları birçok ilde esnetildi. Hafta sonu vatandaşlar ilk kez dışarı çıktı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İşte tüm ayrıntılar...
İl bazından alınan kararların ardından kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde tüm İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor. Aynı zamanda kırmızı kategoride bulunan illerde alınan sert kararlar ise uygulanmaya başladı.