Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş detay! İçişleri genelgesi...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş detay! İçişleri genelgesi...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili herkesin merak ettiği sorular bulunuyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kararı resmen duyurdu, soru işaretlerine açıklık getirildi. Vaka sayıları her geçen gün artarken önemli tavsiye kararları da alınıyor. Peki hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? 26 Mart'tan itibaren pazartesi gününe kadar kısıtlama olan iller hangileri? 27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den, 29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte il il sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hafta sonu tedbirleri için İçişleri Bakanlığı genelgesi merak edilen konuları aydınlattı. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan iller hafta sonu ve hafta içi olarak belirlenmiş oldu. Koronavirüs mücadelesinde yeni önlemlerin ele alınlığı Kabine Toplantısı ile hafta içi saat 21.00'da başlayıp sabah 05.00'da sona eren sokağa çıkma yasağının tüm illerde uygulanacağı belirtildi. Hafta sonu ise durum illere göre değişiyor.