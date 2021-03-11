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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu, o illerde...
Sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar ve kontrollü normalleşme ile ilgili çok önemli açıklama geldi. Bakan Koca duyurdu. İlk vakanın ardından 1 yıl sonra bugün açıklama yapan Bakan Koca, normalleşme için illerin 4 renge ayrılarak değerlendirildiğini, 2020 yılında çöken bu kabusun 2021 yılında aynı şekilde devam etmeyeceğini duyurdu. Öte yandan kentlerden de peş peşe açıklamalar geliyor; vaka artışları dikkatlerden kaçmıyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları ve illerdeki son durum...
Kontrollü normalleşme ve kısıtlamalarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Öte yandan koronavirüs salgınının etkili olduğu 1 yıllık süre içerisinde 30 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. Bu arada illerdeki artış ise dikkatlerden kaçmıyor. İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar ve bazı illerdeki son durum...