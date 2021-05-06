Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Uzatılacak mı?
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Uzatılacak mı?
Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kritik açıklama geldi. Sokağa çıkma yasağının 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapnmanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" şeklinde yanıtladı.