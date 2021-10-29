Hafta sonu ve hafta içi kapanma kararı! Ülkede korkutan gelişme bir hafta sürecek resmen duyurdular…

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda. Neredeyse dünyanın her bölgesine yayılan virüs çeyrek milyara yakın insana bulaşırken pasifik
bölgesinden kötü bir haber
geldi.Rusya'nın başkenti Moskova
'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kısmi kapanma"ya geçildi. Moskova Belediyesinin geçen hafta aldığı karar gereği şehir sakinleri, 7 Kasım'a kadar tatilde olacak. Bu süreçte, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç tüm şirketler kapanırken Moskova sakinleri internet üzerinden alışveriş yapabilecek. Bununla birlikte söz konusu dönemde, restoran ve kafeler, sadece evlere servis yapabilecek, kamu hizmeti sağlayan devlet birimleri de kapalı olacak. Çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağı Moskova'da, tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek. Kültür, spor
, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklandığı kentte, sağlık
alanında faaliyet gösteren firmalar çalışabilecek. Sokağa çıkma yasağının getirilmediği Moskova'da, 2020'de getirilen maske takma zorunluluğu da devam edecek.
60 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLAN VATANDAŞLAR İZOLASYONDA
Kentteki 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların 25 Ekim itibarıyla izolasyonda bulunması yönünde karar alınmıştı. Altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayan karar, 25 Şubat 2022'ye kadar yürürlükte olacak. Aynı tarihlerde, şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ve savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin personelinin yüzde 80'inini aşılaması gerekiyor.
RUSYA GENELİNDE TEDBİRLER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Ekim'de aldığı kararla ülke genelinde de Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırıldı.30 Ekim-7 Kasım'da tatilin ilan edildiği ülkede, Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı aracılığıyla salgında vakaların arttığı bölgelere destek sağlanacak, test sayısı artırılacak ve virüse yakalananlarla temas edenler izole edilecek. Vakaların yüksek seyrettiği bölgelere ise sağlık uzmanı takviyesi yapılacak.Rusya'da Kovid-19 aşılama sürecinin hızlandırılması beklenirken çalışanlara aşı olmaları için de 2 gün ücretli izin verilecek. Virüse karşı alınan önlemlerin uygulanmasının denetleneceği ülkede, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence etkinliklerinin düzenlenmesi ile restoran ve kafelerin faaliyet göstermesinin yasaklanması bekleniyor. Aşılanmayan 60 yaş üstü kişilerin izolasyonda kalacağı Rusya'da, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlarsa 1 ay uzaktan çalışacak. Ülkede vatandaşları, bazı kurumlara aşı sertifikası, barkodu (QR kod) veya 72 saatte alınmış negatif test sonucunun olması şartıyla girebilecek. Bu kurumların listesinin belirlenmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİR ALINIYOR
Rusya'nın bölgelerinde Kovid-19 durumu farklılık gösteriyor. Vakalar, bazı bölgelerde düşüş eğiliminde olurken, bazılarında ise artmaya devam ediyor. Bu nedenle bölgelerde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 40 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 bin 96 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkedeki "en yüksek günlük" vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşan sayısı 29 bin 318 artarak 7 milyon 272 bin 53'e ulaştı.Rusya'da son 24 saatte 1159 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle de salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük" can kaybı sayısına ulaşıldı. Böylece virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 235 bin 57'ye yükseldi.Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 440 artarak 1 milyon 795 bin 10, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 95 artışla 31 bin 58 oldu.
RUSYA’DA AŞILANAN KİŞİ SAYISI 49 MİLYONDAN FAZLA
49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ülkede, dün vaka sayısı 36 bin 582, can kaybı sayısı da 1123 olarak açıklanmıştı.İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.
Rusya'da yaşayan ve pandemi hastanesinde çalışan Ceyhun Gümüş, vakaların son dönemde yüzde 75 arttığını belirtti. Yeni varyantların etkili olduğunu belirten uzman isim," Virüs daha agresif ve tedaviye yanıt önceki dönemlere göre daha düşük. 25 Ekim'den itibaren aşısızlar sinema, tiyatro, AVM gibi toplu alanlara giremiyor. Okullarda ise büyük oranda uzaktan eğitime geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.
"AŞIYA İLGİ YETERSİZ”
Bugüne kadar yeteri kadar aşı yapılmadığını belirten Gümüş, "Aşıya ilgi yetersiz, ve maalesef 70 yaş üstü grup aşısız hastalar, hastalığı çok ağır geçiriyorlar, ekseriyetle ölümler de bu gruptan oluyor" dedi.
“VAKALARIN ÇOĞU AŞISIZLARDAN”
Sputnik V aşısının kullanıldığı Rusya'da vakaların çoğunun aşısızlardan oluştuğunu dile getiren Gümüş açıklamasına şöyle devam etti: Mevcut vakaların ezici çoğunluğu aşısızlardan oluşuyor, aşılanıp hastaneye yatma oranı çok düşük. Yoğun bakıma düşme oranı ise sıfıra yakın. Önce de belirttiğim gibi aşısız kronik hastalar ve yaşlılarda ölüm çok yüksek.
İLK VAKA GÖRÜLDÜ
CNN Türk'ün Avustralya
basınında aktardığı haberler
e göre, koronavirüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'da pandeminin başından beri ilk vakaya rastlandı.
Aynı haberlere göre, Tanoa Hotel'deki rutin testler sonrası bir kişinin Kovid pozitif olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken adaya Yeni Zelanda
'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.
Hastanın yolculuk öncesinde yaptırdığı PCR testinin ise negatif olduğu bildirildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, şahsın çarşamba günü adaya gelen 215 yolcu arasında olduğunu doğruladı.
EN GÜVENLİ BÖLGEYDİ
Tonga, pandeminin başında beri virüsün görülmediği ender yerlerden biri olması nedeniyle en güvenli bölgeler arasında gösteriliyordu.
ÖLÜMLER 1700'Ü GEÇTİ
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten ölen 1710 Avustralyalıdan 1100’ü Victoria’da, 566’sı NSW’de, 13’ü Tazmanya
’da, 11’i ACT’de, 9’u Batı Avustralya, 7’si Queensland, 4’ü Güney Avustralya’da kaydedildi.
Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 1656, Yeni Güney Galler
(NSW) 261, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya’da virüse yakanlarının sayısı 167 bin 790’a yükseldi.
YENİ ZELANDA'DA VAKALAR 6 BİNİ AŞTI
Yeni Zelanda'da ise 4’ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 6 bin 124’e yükseldi.
Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, 1516 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda 39 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 73’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.