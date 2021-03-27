Hafta sonu tatili, yıllık izin, kıdem tazminatı... Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

Hafta sonu tatili, yıllık izin, kıdem tazminatı flaş gelişme! Düğmeye basıldı. Düzenleme yapılacak. Yüz binlerce yarı zamanlı çalışan için güzel haber geldi. Kısmi süreli çalışanın hafta tatili, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi hakları için bu yılın sonuna kadar düzenleme yapılacak. Yıl içerisinde gençlerin istihdamını destekleyen bir dizi adım da atılacak.

Kısmi süreli çalışanın hafta tatili, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi hakları için bu yılın sonuna kadar düzenleme yapılacak. Yıl içerisinde gençlerin istihdamını destekleyen bir dizi adım da atılacak. Ekonomi Reform Paketi ile çalışma hayatına ilişkin önemli adımlar hayata geçirilecek:

Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınacak.

Bu yıl sonuna kadar, kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Genç istihdamını artırmak için 30 Eylül'e kadar Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp hayata geçirilecek. 30 Haziran'a kadar 'sektörel beceri haritaları' oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak.

Yıl sonuna kadar, geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak. Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek.