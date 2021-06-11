Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Restoran, kafe, lokanta, bakkal, manav, market, kuaför, berber hepsini kapsıyor... Cumartesi ve pazar günü...

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri tam kapanma sonrası başlayan normalleşme ile değişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günleri gündüz geçerli olacak. Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerde bazı işyerleri açık olacak. Bu hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı 13 Haziran Pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü gündüz yasak olmayacak akşam saat 22.00'da başlayacak.