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Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Restoran, kafe, lokanta, bakkal, manav, market, kuaför, berber hepsini kapsıyor... Cumartesi ve pazar günü...
Hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Restoranlar, kafeler, lokantalar, bakkallar, marketler, kuaförler, berberler hepsini kapsıyor. Cumartesi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'da bitecek. Pazar günü ayrıca bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan kabine toplantısı iptal edilmişti. Toplantıda yasak saatlerinin esnetilmesi ve pazar günü yasağının kaldırılması öngörülüyordu. Fakat yasakla ilgili gelen son açıklamaya göre sokağa çıkma yasaklarında ve saatlerinde haziran ayı sonuna kadar bir değişiklik yapılmayacak. İşte sokağa çıkma yasağında pazar günü açık olacak yerler ve tüm detaylar...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri tam kapanma sonrası başlayan normalleşme ile değişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günleri gündüz geçerli olacak. Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerde bazı işyerleri açık olacak. Bu hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı 13 Haziran Pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü gündüz yasak olmayacak akşam saat 22.00'da başlayacak.