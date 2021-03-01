Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Koca illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaştı. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı il sayısı 44 oldu. İşete o iller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı: "İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Koca illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaştı. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Bakan Koca şu ifadeleri yer verdi: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı.Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre; düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İşte o iller...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)