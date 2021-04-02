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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Ve değişti, bakanlık açıkladı...
Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasağında flaş gelişme. Bakanlık açıkladı. 81 ile genelge gönderildi. O illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkmak yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da çok riskli yani kırmızı renkli illerde yasak olacak.
Türkiye'de günlük koronavirüs sayısının 40 bini geçmesinin ardından, yoğun bakımlarda sorun başladığı uyarısı yapıldı. Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu.