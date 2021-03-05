1 Mart itibariyle yerinde karar kapsamında normalleşme takvimine geçildi. 1 Mart normalleşme kararlarıyla, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha devam edecek. Yani hafta sonu sokağa çıkma yasağında yeni kurallar yarından itibaren başlayacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi - pazar sokağa çıkma yasağı olan iller, hafta sonu (6-7 Mart) sokağa çıkma yasağı kalkan iller…

Sokağa çıkma yasağı illerin risk durumuna göre gevşetildi. 'Yerinde karar' döneminin başlamasıyla bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken; bazı illerde ise sokağa çıkma yasağının yalnızca pazar günü devam edeceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, hafta içinde uygulanan kısıtlama tüm Türkiye’de bir süre daha devam edecek. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı 21:00 itibari ile başlayacak. Cumartesi günü saat 05.00’te ise kısıtlama sona erecek. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olan iller, hafta sonu (6-7 Mart) sokağa çıkma yasağı kalkan iller…

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

5 Mart Cuma günü akşam saat 21:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlamanın cumartesi günü sabah 5'te sona erecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlama olmayacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

CUMARTESİ - PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN VE KALKAN İLLER

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

MAVİ İLLER (Düşük risk)



- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.



- Okul öncesi, ilkokullar, ortaokul ve liseler açık.



- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.



- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.



- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



- Nikah ve düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

SARI İLLER (Orta risk)



- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.



- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.



- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.



- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.



- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



- Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta,



Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

TURUNCU İLLER (Yüksek risk)



- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.



- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.



- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.



- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.



- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.



- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.



- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

KIRMIZI İLLER (Çok yüksek risk)



- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.



- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.



- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.



- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.



- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.



- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.



- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.