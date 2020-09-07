Corona virüs salgınında son günlerde yaşanan vaka artışları içim başta Ankara olmak üzere 7 ilde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi planlamalar yapılıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak gelen iller belli oldu mu? Hafta sonu yasak var mı? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

Corona virüs vaka sayılarının artmasıyla hükümetin önlem hazırlığında olduğu bildirildi. Başta Ankara olmak üzere 7 ilde hafta sonu yasaklar gelebilir. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak gelen iller belli oldu mu? Hafta sonu yasak var mı? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

Başta Ankara olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek. İşte Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi...

PARK VE PİKNİK ALANLARINA YASAK GELECEK Mİ?

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi. Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.

YAZ TATİLİ VAKA SAYILARINI ARTIRDI

Uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, bu nedenle de “kamusal yükleme” yapılması gerektiğini belirtiliyorlar. Ankara’daki vaka artışlarından sadece düğünlerin sorumlu tutulamayacağını, yaz tatilinde sahillere gidenlerle, memleketlerinden dönenlerin de artışa neden olduğu belirtiliyor. Benzer sorunun önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacağı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar buna, “kumsaldan ve kırsaldan dönenler artırdı” benzetmesi yapıyor.

HANGİ İLLERE YASAK GELECEK? HANGİ İLÇELERDE ÖNLEM ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın başta Ankara olmak üzere, artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor. Vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek.