Koronavirüs salgınıyla mücadele yeni alınan tedbir kararları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşti. Türkiye'de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

Kovid-19 tedbirlerini içeren genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderdi. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir dizi önlem hayata sokuldu. Koronavirüse karşı alınan önlemlerden biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM MI?

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.