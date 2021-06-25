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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Market, manav, lokanta, restoran, hepsini kapsıyor... Pazar günü...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Market, bakkal, lokanta, restoran hepsini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz kabine toplantısında 1 Temmuz itibarıyla tüm yasakların kaldırılacağını duyurmuştu. Fakat bu hafta Pazar günü sokağa çıkma yasağı son kez uygulanacak. Pazar günü tüm gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak. Ama bakkal, market, manav, kasap, kuruyemis¸c¸i ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebilecek. Ayrıca turistlere sokağa çıkmak serbest olacak. İçişleri Bakanlığı ise 81 ile gönderdi. YKS ile ilgili gönderilen genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler belirlendi. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar...
Pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı kısıtlamaların gevşetileceği duyuruldu. Buna göre şehirler arası seyahat, şehirler içi toplu taşıma ve sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere bazı yasaklar 1 Temmuz'da başlamak üzere kalkacak. Haziran ayında kademeli normalleşme adımları uygulanmaya devam edecek.