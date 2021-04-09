Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, cumartesi ve pazar yasağın olduğu iller...

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması: "Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

• Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

•Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

• Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

YENİ KARARLAR PEŞ PEŞE DUYURULUYOR

Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Yasaklar peşe peşe açıklanıyor. Koronavirüs risk haritasına göre 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Yüz yüze eğitim , sokağa çıkma yasakları ve seyahat ile ilgili iller kararları duyuruyor. Teravi namazı da evde kılınacak. Samsun, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Çorum ve Malatya’da yüz yüze eğitime ara verildi. Her şey bu iki kritik orana bağlı; %34 ve %56! Tam kapanma kabineye sunulacak. Ramazan la ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Tam kapama olacak mı, salı günü yapılacak kabine toplantısında karar verilecek... İşte hafta içi hafta sonu yasakları ve yeni adımlar...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

2 Mart’ta günlük ölüm sayısı ise 68’di. Sağlık Bakanlığı son verilerine göre, kademeli normalleşme sonrasında hem vaka sayısı hem de vefat sayısındaki artış devam etti. Türkiye’de Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den bu yana 1 Nisan 2021’de 40 bini ilk kez aşan günlük vaka sayısı, 7 Nisan’da 54 bin 740’a yükselerek yüzde 34 arttı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.Ramazan ayında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin Kurtulmuş, "Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Vaka ve ölüm oranları arttı. Milletimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hiç şüphesi sağlık birinci sırada. Ekonominin de zor duruma düşmemesi için tedbirler almalıyız. Muhtemelen Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. “Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu? sorusuna "Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında.” cevabını verdi.

'BUNDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOLU YOK'

Koca artan vaka sayılarıyla ilgili olarak, “Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok.” dedi.

RAMAZANI FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM

Bakan Koca’nın net mesajlarından biri de şuydu: “Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım.”

Peki ne yapılacak? Yeni kararlar mı gelecek? Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı var, salı günü ise Bakanlar Kurulu... Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? Bakan Koca’nın bu konuda öngörüsü şöyle:“Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.”

58 ilde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta yüksek riskli uygulanırken, yüksek risk grubunda illerde sadece pazar günü uygulanacak. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İçişleri Bakanlığı sıraladı… Koronavirüs risk haritasına göre 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü, tek mavi kalan il ise Şırnak oldu. 1 Mart'ta ilan edilen risk haritasına göre yasaklar yeni kararlar düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılmıştı.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİ

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

RAMAZANDA EK TEDBİRLER

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, aşılanan gruplarda vaka sayısı yükselişe geçmediğine dikkat çekti. Türkiye’yi ramazan ayında kritik günler beklediğini belirten Kayıpmaz, “Günlük 54 bin vaka belli bir süre sonra hasta ağır hastaya, ağır hasta da yaşamını kaybeden vefat sayılarına yansıyor” dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Ramazan’da ek tedbirlerin gündeme geleceğini belirterek, şunları dedi:“Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır.

Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak.”

5 GÜNDE REKOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 1 Ocak 2021’de 12 bin 203 olan Kovid-19 vaka sayısı, 24 Ocak’ta 5277’ye kadar geriledi. Vaka sayısı 1 Mart’ta 9891 olarak kayıtlara geçerken, 2 Mart’ta tekrar 10 bini aşarak 11 bin 837’ye yükseldi. Marttaki yükselişle vaka sayıları 10 Mart’ta 14 bin 556, 20 Mart’ta 21 bin 61 oldu.15 Aralık 2020’de 32 bin 102 vakanın tespit edilmesinden aylar sonra 27 Mart 2021’de 30 bini tekrar aşan vaka sayısı 30 bin 21 olarak açıklandı. Bu tarihte hasta sayısı 1281, ağır hasta sayısı ise 1886’ydı. Vaka sayısı mart ayının son günü 39 bin 302 olarak kaydedilirken, hasta sayısı 1401’e, ağır hasta sayısı 2082’ye yükseldi.Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana ilk kez 1 Nisan’da vaka sayısı 40 bini aştı, 40 bin 806’ya yükseldi. Bu tarihte hasta sayısı 1424, ağır hasta sayısı 2135 oldu. Böylece 30 binin üstünde vakanın görüldüğü 27 Mart’tan 1 Nisan’a kadar geçen 5 günlük sürede vakalar yüzde 35,92 arttı.

AĞIR HASTA ORANI 21.96 ARTTI

Bu süreçte hasta sayısı yüzde 11.16, ağır hasta sayısı ise yüzde 13.2 artış gösterdi. 1-7 Nisan’daki bir haftalık süreçte ise Kovid-19 vakaları yüzde 34.14 oranında yükseldi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte 1 Nisan’da 1424 olan hasta sayısı yüzde 54.7’lik artışla 7 Nisan’da 2203 oldu. Bu süreçte 2135’ten, 2604’e çıkan ağır hasta sayısı da yüzde 21.96 oranında arttı. Nisan ayında günlük vaka sayılarının değişimi şu şekilde oldu:“1 Nisan’da 40 bin 806, 2 Nisan’da 42 bin 308, 3 Nisan’da 44 bin 756, 4 Nisan’da 41 bin 998, 5 Nisan’da 42 bin 551, 6 Nisan’da 49 bin 584, 7 Nisan’da 54 bin 740.”

VEFAT YÜZDEN 56.81

Bakanlık verilerine göre, 1 Nisan’da Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2 Nisan’da 179’a, 3 Nisan’da 186’ya yükseldi. 4 Nisan’da 185 olan günlük vefat sayısı 5 Nisan’da 193’e, 6 Nisan’da 211’e ve 7 Nisan’da 276’ya çıktı. Buna göre, vefat sayısı 1 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar yüzde 56,81 artış gösterdi.

VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANDI

Türkiye’de dün 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742’ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

EN ÇOK KAYIP İSTANBUL'DA

Pandemi dönemindeki vefatlara dair veri taraması yapan, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı ve Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Uzman Doktor Nasır Nesanır da Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, 11 Mart-31 Aralık 2020 arasında Kovid-19’dan 20 bin 881 kişinin öldüğünün resmi olarak açıklandığını hatırlatarak, şunları dedi:“E-devlet verilerini inceleyerek yaptığımız araştırma ve modellemede söz konusu tarihler arasında geçmiş 3 yıllık döneme göre 36 bin 500 fazladan ölüm tespit ettik. Dünya genelinde pandemi dönemindeki fazladan ölümler tartışılıyor. Bu ölümlerin tamamı Kovid-19 gibi algılanıyor ancak meselenin bir diğer boyutu ise sağlık hizmetinde yaşanan aksamalar ve vatandaşların rutin kontrollerine gitmemesinden kaynaklanıyor. Küresel ölçekli verilere göre fazladan ölümlerin yüzde 66-70’i Kovid-19’a bağlı, yüzde 30’u ise sağlık hizmeti almaktan kaçınılmasından ya da başka aksaklıklardan kaynaklanıyor” dedi.

FAZLADAN 20 BİN KAYIP

En fazla ölümün görüldüğü kentin İstanbul olduğunu belirten Nesanır, “İstanbul’da geçen yıl fazladan 20 bin ölüm olduğunu tespit ettik. Geçen kasım ve aralık aylarında ölümlerde önemli artış yaşandı. Bazı kentlerde geçmiş 43 yıllık döneme kıyasla ocakta yüzde 8 fazladan ölüm gerçekleşti.

Nüfus artış hızımız 2019’a göre gerilemiş durumda” dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz da resmi rakamlara yansıyan ölüm verilerinin testi pozitif olanları kapsadığını savunarak, “Testi negatif olan tomografi ve tetkiklerde koronavirüs tanısı alanların ölüm oranları bilinmiyor" dedi.

DÜĞÜN ARTARSA CENAZE DE ARTAR

Koronavirüs risk haritasında “orta riskli” iller arasında yer alan Diyarbakır, 27 Mart-2 Nisan verilerinde ise 60.05’e ulaşarak “turuncu” kategoride yer aldı. Uzmanlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında yer alan kentte, sosyal alandaki rehavetle, mesafe ve maske kuralının ihmal edilmesi ve korsan düğünlerin artmasının vaka sayısının artışında önemli rol oynadığını söyledi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastane si’nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüs şüphesiyle günde 450’ye yakın başvuru olduğunu belirterek, “Diyarbakır halkı biraz rehavete girdi.Son günlerde toplu düğünlerde artış var. Günde 1-2 kayıp veriyoruz. Düğünler artarsa cenazeler de artar” dedi.

KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜN OLMALI

Mutasyona uğrayan koronavirüste hem bulaştırıcılık oranı hem de süresi arttı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da mutant virüsün bulaştırma süresinin daha fazla olduğunu, bu nedenle 10 gün olan karantina süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Ceyhan "İngiltere’de yapılan bir çalışmada mutant virüsün bulaştırma süresinin 13.3 gün olduğunu buldular. Böyle bir durumda bizim rehberlerimizi güncellememiz lazım. Hastalığı geçirenleri biz 10 günde işe başlatıyoruz, eğer 14 gün kadar bulaştırıyorsa bunlar, bu süreyi değiştirmemiz gerek. 1 metre mesafe mutant virüste güvenli değil en az 2 metre olmalı. Bulaşı önlemenin daha zor olması nedeniyle ekstra tedbirler uygulanmalı. Aynı şiddette seyretse bile ölüm sayılarında artma gözleniyor; çünkü vaka sayıları artıyor. Bu yüzden hastanelerin yükü, yoğun bakımların yükü artacak ve mücadelemiz daha da zorlaşacak.” dedi.

İLLERDEN YENİ KARARLAR

Çanakkale'de 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 348,81'den, 546,77'ye yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları üzerine Vali İlhami Aktaş başkanlığında koronavirüs tedbirlerini görüşerek, kente yeni kısıtlamalar getirdi. Halk pazarında alınan önlemler kapsamında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kuruldu. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları kararlaştırıldı.Kentte, 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte vaka sayısındaki artış hızla sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisine yükselen kentte, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 107,29, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81 ve 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 546,77 olarak gerçekleşti. Son hafta açıklanan vaka sayısıyla Çanakkale, koronavirüs hasta oranında Türkiye dördüncüsü oldu.

PAZARDA YALNIZCA SEBZE VE MEYVE REYONLARI AÇILDI

Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Kentte koronovirüs yayılımını önlemek adına yeni tedbirler alındı. Kentteki pazarlarda yoğunluğu azaltmak için bazı tezgahların farklı gülerde kurulması kararlaştırıldı. Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri kurulması kararlaştırıldı. Pazar yerindeki tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmaması ve bu nedenle giysi deneme kabinlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bugün kurulan halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları açıldı. Pazaryerinin daha sakin olduğu görüldü.

AÇIK ALANLARDA HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK

Kovid-19 tedbirleriyle ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanması, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamaları kararlaştırıldı. Kolluk kuvvetleri artık açık alanlarda da HES kodu sorgulaması yapacak. İl dışından gelen mukim veya misafirler en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olacak ve ev ziyaretlerinde bulunmamaları konusunda uyarılacak.

ERZURUM'DA 65 VE 20 YAŞ ALTI İLE İLGİLİ YENİ KARAR...

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenledi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi 10.00-14.00 saatleri, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.

İldeki vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkinliği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenerek gerekli değerlendirmelerin yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Nisan tarih ve 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtilen yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edenlerin yüz yüze eğitimlerinin olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 20 yaş altı gençlerden iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden çalışanların, çalışma günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına karar verilmiştir." Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağı vurgulandı.

SAMSUN'DA YENİ KARAR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerde en yüksek koronavirüs vakası görülen Samsun'da yeni tedbirler alındı. Son haritada vaka sayısı 100 binde 678,72 olan Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldığı kaydedildi. Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca yayınlanan risk haritasında Samsun'un çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında bulunduğuna dikkati çekilen açıklama, şöyle devam etti:

"Salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilecektir. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi kararı alınmıştır."

Açıklamada, okul öncesi eğitim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan ana sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceği vurgulanarak, "8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme, yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

EN FAZLA 2 KİŞİ OTURABİLİR

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.

SÜRÜCÜ KURSLARI

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin kent genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.Kentte, 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.İl genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde ise Kovid-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle kurulun daha önce aldığı karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasına devam edildi.

UZAKTAN EĞİTİM HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yerinde karar dönemine 2 Mart'tan itibaren geçildiğini hatırlatan Selçuk, bu nedenle valiliklerin tedbirlerini iller seviyesinde aldıklarını, 9 il hariç bütün ortaokul ve liselerde bir kapanmanın söz konusu olduğunu söyledi.Bakan Selçuk, bazı illerde ilkokul seviyesinde de kapanma olduğunu hatırlatarak, "İller kendi durumlarını dikkate alarak ona göre bir karar verme sürecini harekete geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç, kabine toplantılarında tümüyle değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da böyle bir değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek. Bu sürecin yeniden yorumlanması konusunda yeni kararlar alınabilecek." diye konuştu.

Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Çorum ve Malatya’da, Valilikler uzaktan eğitim kararı aldı. Bu illerde okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün eğitim verilecek.Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda ise ikinci bir karara kadar tam zamanlı uzaktan eğitim yapılacak. Ancak alınan genel karar çerçevesinde çok yüksek riskli iller dahil, liselere giriş sınavına katılacak olan 8. sınıflarda haftada 12-22 saat, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıflarda ise haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilecek.

İSTANBUL İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Ayrıca 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen kurslar, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere yüz yüze olabilecek. Artan vakalar nedeniyle İstanbul için de uzaktan eğitimin gündeme gelmesi bekleniyor.

OKUL BAZLI KAPATMA

İllerde alınan genel kararların yanı sıra bir okulda öğretmen veya öğrencilerde vaka çıkması durumunda okul bazlı kapatmalar da yapılıyor. Örneğin İzmir, Diyarbakır, Zonguldak, Sakarya, Bitlis gibi birçok ilde kapatılan okullar var.Eğitim-Sen’in paylaştığı bilgilere göre 15 Şubat - 4 Nisan tarihleri arasında Kovid-19 nedeniyle vefat eden eğitimcilerin sayısı 16’ya ulaştı. 29 Mart-4 Nisan haftasında bin 178 öğretmen, bin 455 öğrenci, 136 personel pozitif ve temaslı kategorisinde yer alırken, vaka görülen farklı illerde 66 okulda uzaktan eğitime geçildi.

YALOVA

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında ‘Koronavirüs Tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları’ gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir.

Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 07.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi” denildi.

ANKARA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.Açıklamada, "Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır." ifadesine yer verildi.

ERZURUM

Erzurum'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitim kararı alındı. İl genelinde ilkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde sürdürülecek. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.

Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu’nda 12 Nisan’a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.

TERAVİH NAMAZI KARARI

Ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil, evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." bilgisini verdi.