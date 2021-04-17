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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, iptal edilecek...

17 Nisan 2021 Cumartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 13:20

Sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.İçişleri Bakanı Soylu ikamet sahibi yabancıların pasaportlarıyla kısıtlamada dışarı çıkmaları ile ilgili de açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da" ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde, kentteki  kaymakamların katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Valiliği Kovid-19 Salgınıyla  Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.  Soylu, burada yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf  tutulanların bu konuyu istismar ettiğine yönelik görüntülerin, salgınla mücadele  sürecinde yapılan fedakarlık ve samimiyete gölge düşürdüğünü ifade etti.
 
 Bu şekildeki suistimallere fırsat verilmemesini ve denetimlerde  nezaket ve doğru iletişimin ön planda olmasını isteyen Soylu, şöyle devam etti:  "Yani tıbbi bir mücadeleyi siyasi bir sahaya çekmek isteyen ve  maalesef bu alanı istismar etmek ve yönetmek isteyen bir kesimin olduğu izaha  muhtaç değildir, bunu da biliyoruz. 'Acaba buradan da nasıl bir siyasi rant elde  edebilirim?' diye bekleşme içinde olanlar elbette ki tarihin her döneminde olduğu  gibi, her zor meselede olduğu gibi bu meselede de vardır. Aportta bekliyor,  'Acaba bir eksiklik görsem de...' bir şeyi alıp düzeltmek değil veya uygun bir  şekilde bunu uyarmak, düzelmesini sağlamak, temin etmek değil, bu meseleyi  toplumsal bir ajitasyon haline getirebilmek için elinden gelen gayreti ortaya  koymaya çalışan kötücül ruhlar içimizde dolaşıyor, bunu görüyoruz. Bunlara fırsat  vermemek de bizim sorumluluğumuzda. Bir video kaydıyla bütün denetim çabamız boşa  gidebiliyor."
 
 Bakan Soylu, öncelikli amacın ceza yazmak değil kurallara uyulmasını  tembih etmek olduğunu söyledi. İlk olarak uyarı, rehberlik etme, aşırı ısrar,  kasıt ve suistimal varsa idari ve adli tedbire başvurmayı öneren Soylu, "İlkemiz  çok net. Ne yaptığımızı biliyoruz." dedi. Karşılıklı gerginleşmelerin yaşandığı durumlar olabileceğine değinen  Soylu, bu durumda da yöneticilerin devreye girip gerginlikleri azaltmalarını  isteyerek, şunları kaydetti:  "Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve  denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada  olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse  tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili  kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler,  muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu  görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim'  deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi  gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye  kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu hakka girmektir. Bu hasta  olanın sorumluluğunu almak, bunun vicdan azabıyla hem bu dünyada hem de öteki  dünyada karşı karşıya kalmak demektir. Bu kadar basit."
 
 
 İkamet sahibi yabancıların kısıtlamada dışarı çıkmaları
 
 Bakan Soylu, dün gece üç hastaneyi gezerek hastalar ve sağlık  çalışanlarını ziyaret ettiğini anlattı. Hep beraber büyük bir gayret  gösterildiğini ve bu çalışmaların boşa gitmemesi gerektiğini belirten Soylu,  "Kasım ayında aldığımız tedbirlerle yukarıdan aşağıya inişi yakaladık ama uymayla  birlikte yakaladık. Yine aynı şekilde sağlamakla mükellefiz." dedi. Son genelgede yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarından muafiyeti  konusuna da değinildiğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreli ülkemizde bulunanlar  hariç olmak üzere, ikamet sahibi pasaportunu gösteriyor. Elbette başımın üzerine,  pasaportun var ama sen ikamet sahibisin. Buradaki yerleşiklerin kurallarına tabi  olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi  istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki  var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla  beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar  edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz. Onun için kurallarımız çok net. Boşluk  bırakmıyoruz. Her ne kadar bazı Türkçe anlamayanlar, anlamak istemeyenler, lafı  uzatmak için kendilerine köşe yazısı bahanesi etseler de kurallarımızda herhangi  bir açıklık veya eksiklik söz konusu değil. Bunca insan bu kuralları uygulamak  için çaba sarf ediyor. Bunca insan da vatandaşımız da bu kurallara uymak için  çaba sarf ediyor. Kurallarımız bu konuda net."
 
 Konaklama tesislerindeki sahte rezervasyonlar
 
 Soylu, bazı konaklama tesislerinden medyaya yansıyan görüntülere de  dikkati çekti. Konaklama tesislerindeki yeme içme yerlerinden bu süreçte  günübirlik müşteri almamalarını isteyen Soylu,"Diğer lokantalar kapalı. Sahte  rezervasyon yapıyorlar. Akıllısın yani bir tek para kazanacak sensin. Milletin  aklı bu konuda sizin kadar yetmiyor. Bu istismarı yapan kim varsa turistik olsun,  olmasın, bunu kapatın. Hemen kilidi vurun kapatın. Görsün dünyanın kaç bucak  olduğunu. Burada adalet duygusunu zedeleyebilecek ne varsa lütfen buna imkan  vermeyin." dedi.  Yeme içme ünitelerinde aynı masada iki kişiden fazla oturamayacağını  hatırlatan Soylu, "Toplu iftarlar, özel kutlamalar, bu şekillerde kuralların  ihlali amacıyla sahte rezervasyonlar da dahil olmak üzere hileli davranışlara  karşı katı bir mücadele yürütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.  Ramazan ayında pide kuyrukları başta olmak üzere türbe ve mezarlık  gibi yerlerde yoğunlaşmaya müsaade edilmemesini isteyen Soylu, ramazan ayı  boyunca denetimler konusunda "tam saha pres" yapılması talimatını verdi.
 Bakan Soylu, denetim sürecinin ramazan ayının manevi iklimine uygun  şekilde gönül kırmadan, nezaketli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini de  kaydetti.
 
Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmenin herkes  için yeni bir deneyim olduğunu, ancak geride kalan bir yıllık sürede hem önemli  tecrübe biriktirildiğini, hem de dünya ölçeğinde başarılı bir süreç yönetimi  ortaya konulduğunu söyledi.
Salgının başlarında küresel düzeyde yaşanan maske, tıbbi malzeme ve  yoğun bakım imkanları gibi sorunların Türkiye'de yaşanmadığını belirten Soylu,  hatta ülke dışına yardımların ulaştırıldığını hatırlattı. Ülke içinde tedarik zincirinin aksamasına veya karaborsacılık gibi  kamu düzenini bozucu faaliyetlere de hiçbir şekilde müsaade etmediklerine vurgu  yapan Soylu, hızlıca organize olarak tedbirleri ve pratik çözümleri yine hızlıca  uygulamaya geçirdiklerini dile getirdi.
 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sürecin en başından itibaren 5  milyonu yabancı olmak üzere 88 milyon nüfusa sahip Türkiye'de 4 milyon vaka ve 35  bin 31 ölüm gerçekleştiğine işaret eden Soylu, "Buna karşın nüfusu 83 milyon olan  Almanya'da 3 milyon 100 bin vaka, 79 bin 628 ölüm var. 67 milyonluk Fransa'da 5  milyon 100 bin vaka, 99 bin 442 ölüm var. Fransa ile aynı nüfusa sahip  İngiltere'de ise 4,4 milyon vaka, 127 bin ölüm var.. Elbette ki Avrupa  ülkeleriyle aramızdaki makas, yaklaşık 6 ay önce Türkiye lehine biraz daha  açıktı. Aşılamada da dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz. Halen 19,9 milyon  kişi aşılanmış olup, bunun 12 milyon kişisi 1. doz, geri kalanı ise 2. doz aşıyı  olmuş insanlardır. Bunlar Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız veriler çerçevesinde."  ifadesini kullandı. Özellikle son aylarda vaka ve ölüm sayılarında yükselmenin söz konusu  olduğuna dikkati çeken Soylu, "Özellikle virüsün yeni varyasyonları, bulaşma  hızının artışı bu yükselişin altındaki tıbbi sebeptir. Sosyal sebep ise daha  ziyade bir yıllık süreç içerisinde insanların sosyal ve ekonomik hayatlarında  yaşanan kısıtlamalar ve buna verilen tepkilerdir. İş yerleri kapanan ya da  kısıtlanan insanlar elbette ki bu kayıplarını çok doğal olarak geri almak  istiyorlar. Keza sosyal hayatı, gezmesi, tatili ve hareketliliği kısıtlanan  vatandaşlarımız da kontrollü normalleşme ve kontrollü sosyal hayat dönemlerinde  bu açığı kapatma noktasında bir tavır ortaya koydular. Okulların yanı sıra genç  nüfusun hareketliliği arttı ve çok doğal olarak onların bu hareketliliği de  evlere de başka bir sirayet vesilesi, başka bir etken oldu." değerlendirmesini  yaptı.
 
 1 Mart itibarıyla geçilen kontrollü normalleşme döneminin başından  itibaren günlük vaka sayılarında ülke genelinde 7 kat artış yaşandığının altını  çizen Soylu, "16 Nisan itibarıyla 100 binlik nüfusa göre günlük vaka sayısı yüzde  75. Son 15 güne oranla da vaka artış hızı yine kısmen yükselmektedir. Tüm  ülkedeki günlük yeni vaka sayısının yüzde 33,59'u, entübe hastaların yüzde 38'i,  serviste yatan hastaların yüzde 27,4'ü, vefat eden vatandaşlarımızın da yüzde  21'i ne yazık ki İstanbul'da bulunmaktadır." dedi.
 
 "Tedbirler ve denetimler önümüzdeki süreçte büyük önem taşıyor"
 
 Vaka sayılarındaki bu ciddi artışın durdurulması ve en kısa sürede  sürdürülebilir seviyeye çekilmesi amacıyla 13 Nisan tarihli Cumhurbaşkanlığı  Kabinesinde alınan kararla kısmi kapanma tedbirlerinin belirlenerek uygulamaya  geçirildiğini hatırlatan Soylu, salgınla mücadelede eldeki en önemli iki unsurun  aşılama ve kısıtlamalar olduğunu söyledi.  Halihazırda aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini, istenilen  etkinliğin elde edilebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu aktaran  Soylu, şunları kaydetti:  "40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmış  olması inanıyorum ki mücadelemizi çok daha rahatlatacak. Yaz sonuna kadar ise  yani 20 yaş üzerinin aşılanabilir duruma gelmesi kalıcı başarının hepimiz  açısından büyük bir anahtarı olacaktır. Ancak aşıda bu seviyeye gelene kadar  salgınla mücadelede en önemli enstrümanlarımız tedbirler ve aynı zamanda  denetimlerdir. Özellikle turizm, tarımsal faaliyetler ve bunun gibi nedenlerle  yurt içi hareketliliğin artacağı haziran ayı öncesinde günlük vaka sayılarının 1  Mart öncesi seviyeye çekilmesi hepimiz açısından elzemdir. Yani ramazanı  bitirdiğimiz zaman 1 Mart öncesi seviyeye gelmemiz bizim açımızdan mecburidir.  Onun için tedbirler ve denetimler bu önümüzdeki süreçte hepimiz açısından büyük  önem taşımaktadır."
 
  
 Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında belirlenen saatler,  şehirler arası seyahatlere dair düzenlemeler, 65 yaş ve üzeriyle 18 yaş altı için  getirilen sokağa çıkma ve şehir içi toplu ulaşım araçlarından yararlanma  kısıtlamaları, kamuda uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi metotların devreye  alınmasıyla mesai saatlerine dair düzenlemeler, 8. ve 12. sınıflar dışında tüm  sınıflarda uzaktan eğitime geçilmesi, bazı iş yerlerinin faaliyetlerine ara  verilmesi, yeme-içme yerlerinin masada müşteri kabul etmelerinin engellenmesi,  genel kurullar, nikah törenleri gibi etkinliklerin ertelenmesi, sosyal koruma ve  bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmemesi, zincir marketlerde bir haftadan  uzun indirimlerin uygulanması gibi unsurlara yönelik denetimlerin  sıklaştırılmasını istediklerini belirtti.  Baştan beri şehir içi toplum ulaşım araçlarının bulaşın en sıkıntı  verdiği yerler arasında olduğunu ifade eden Soylu, "Maalesef bu konuda hala  ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almakta imtina etmektedirler. Türkiye'nin  tamamında böyle. Toplu taşımada böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıyayız."  dedi. Soylu, yapılması gerekenin pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst  seviyeye çıkarılması olduğunu belirterek, sefer sayılarının artırılması ve  nihayetinde temas sayısının azaltılması gerektiğini söyledi.
 
  
 Vali Yerlikaya: "Şu anda üçüncü salgının içerisindeyiz"
 
   İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'un dünyanın 14'üncü büyük  metropolü olduğunu söyledi. İlk vakanın görüldüğü günden bugüne İstanbul'da salgınla mücadelede üç  dalga yaşandığını vurgulayan Yerlikaya, "Şu anda üçüncü dalgının içerisindeyiz."  dedi.   Zor bir süreçten geçildiğini anlatan Yerlikaya, salgınla mücadelede 13  ayın geride kaldığını, bu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm  ekiplerin özveriyle çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini aktardı.  Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek Grubunun bu süreçte 1 milyon 50 bin  kişiye ulaştığını ifade ederken, filyasyon hizmetlerinin ulaştığı kişi sayısının  da 3 milyona yaklaştığını sözlerine ekledi.   Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl  Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı  Albay Tayfun Paşaoğlu ile İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da  katıldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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