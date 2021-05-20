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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık açıkladı ve...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık açıkladı ve belli oldu. Tam kapanma sona erdi, normalleşme adımları atıldı. Tam kapanmanın ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Cumadan başlayarak pazartesi sabahına kadar yine tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nereler açık, nereler kapalı olacak? Ayrıca 'yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı' sorusu da gündemde. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve son gelişmeler ile ilgili tüm detaylar...