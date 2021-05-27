Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Cumartesi günleri...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu. 1 Haziran'da normalleşme başlıyor. Bazı yasakların kalkması ve saatlerin esnetilmesi bekleniyor. Türkiye'de yaşayan herkes merakla 1 Haziran'da hangi kısıtlamaların kalkacağını ve ne gibi gelişmelerin olacağını bekliyor. Sektörlerden de talepler peş peşe geliyor. Çoğunlukla ise saatlerle ilgili olarak talep var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili de 'cumartesi yasakları kalksın' isteği yer alıyor. Sektörlerin beklentisi ne? İşte tüm bilgiler...

Pandemi nedeniyle uzun süredir kısıtlamalar ile yaşayan vatandaşlar 1 Haziran tarihine kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti.

1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar yaz ayları için umutla beklenirken sektör temsilcileri de normalleşme beklentilerini hurriyet.com.tr'ye açıkladı.

"EN AZ ÜÇ GÜN ÖNCE HABER VERİLMELİ"

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 1 Haziran'dan önce iki temel beklentilerinin olduğunu söyledi.

Bütün dünyada artık açık alanların serbest olduğununu, bazı ülkelerde ise kapalı alanlarda da yüzde 50 kapasite ile çalışıldığını ifade eden Bingöl, "Bizim 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşmeden iki temel beklentimiz var. Birincisi genelge yayımlanmadan en az 3 gün önce sektörümüze haber verilmesini istiyoruz. Çünkü şu an birçok işletme kapalı ve bu işletmelerin çalışanlarının bir kısmı şehir dışında bulunuyor. Bu insanların geri çağrılması gerekiyor. Bunun yanında 10 tane 20 tane şubesi olan mekanlar var. Buralara mal tedarikinin yapılması varsa eğer tamirat tadilat işlerinin halledilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda maalesef büyük kaos yaşanıyor." açıklamasında bulundu.

"SAAT KISITLAMASI KALDIRILSIN, KAPI ÖNÜNE MASAYA İZİN VERİLSİN"

İkinci beklentilerinin ise pandemi öncesinde olduğu gibi faaliyetlere devam edebilmek olduğunu söyleyen Bingöl, "1 yıldır kapalıyız. Bu süreçte en büyük zararı biz gördük. Beklentimiz açık alanlar ve bahçe kısımlarının tamamen açılması. Bahçesi olmayan işletmeler de kapı önüne masa sandalye atabilsin. Belediyeler bu uygulamaya izin versin. Kapalı alanlara da en az yüzde 50 kapasite ile müşteri alınması gerektiğini düşünüyoruz. İş ve aile yemekleri gibi organizasyonlardan dolayı da saat sınırlamasının artık kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca düğün ve nişan gibi uygulamalara da izin verilmeli." dedi.

"İSTİHDAM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise esnaf olarak 1 Haziran’dan beklentilerinin artık normale dönmek olduğunu belirtti.

"Hangi sektörlerin tamamı normale dönecek bunu açıklamalardan sonra öğreneceğiz." diyen Palandöken sözlerini şöyle noktaladı:

Lokantalar, kahvehaneler, kafeler normal şekilde açılmalı ve bir daha da kapanmamalı. En önemli şey insanların iş yerlerinin açık kalması. Çünkü bu durum istihdam için de son derece önemli. Çalışma saatleri olarak beklentimiz pandemi öncesine dönmek. Her iş yerinin ruhsatında yazan saatler içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmesini bekliyoruz.

"CUMARTESİ YASAĞININ KALDIRILMASI İYİ OLUR"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise en önemli beklentilerinin hafta sonu yasaklarının kaldırılması olduğunu belirtti. Cumartesi günleri için sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının alışverişin canlanması açısından iyi olacağını belirten Altaş, "Bunun yanında yeme içme bölümünün tekrar faaliyetlerine başlaması da beklentilerimiz arasında." dedi.

İNSANLAR SADECE TEMEL İHTİYAÇLARINI ALIYOR

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise turit sayısında yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Özellikle perakendeye en büyük hareketi turizmin getirdiğini belirten Öncel, "Turist konusundaki belirsizlik şu an için devam ediyor. Umarız en yakın zamanda bir değişiklik olur. Bunu yanında tüketici davranışlarında da bir değişiklik var. AYD'nin açıklamasında da görüleceği gibi tüketicilerin alışverişe ayırdıkları süre 2 saat 45 dakika'dan 45 dakikaya düştü.

Günlük ziyaretçi sayısı da 6 milyondan, 2.5 milyona geriledi. Hem turistte hem de alışveriş müşterisinde düşüş var. İnsanlar şu an sadece temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Vaka sayılarının düşmeye başlaması ile zevk alışverişlerine de başlayacaklarını umuyoruz. 1 Haziran'dan sonra bugünkü durumun biraz daha iyi olmasını ve olumlu gelişmelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.