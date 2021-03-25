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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 arası yasak...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma yasağı tekrar gelebilir. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili, "Kapanalım çünkü rakamlar bizi buna zorluyor. Hafta sonları yeniden kapanalım çünkü bunu eğer şimdi yapmazsak sonrasında daha kötü, ağır, bunaltıcı, can yakıcı kısıtlamalarla karşılaşmamız vazgeçilmez olabilir." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu artan vakalar ve olası kısıtlamalarla ilgili görüşlerini Hürriyet'teki köşesine taşıdı. İşte o yazı...