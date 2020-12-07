Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.

Koronavirüs vakalarındaki yükselişle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Cuma günü saat 21:00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05:00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte esnaf dükkan kepenklerini açarken trafikte araç yoğunluğunun artması dikkat çekti.

BALIKÇILAR KÖPRÜLERE AKIN ETTİ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, amatör balıkçılar da Galata Köprüsü'ne akın etti. Kısıtlamanın sona erdiği 05:00'dan itibaren oltalarını denize attı. Balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması da dikkat çekti.