Türkiye genelinde Kademeli Normalleşme Tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme döneminin ardından tam normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısının ardından netlik kazanacak. Kademeli Normalleşmenin 2 haftası sona ererken binlerce kişi şehirler arası seyahat yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Cumartesi Pazar seyahat yasağı saat kaçta başlıyor? Seyahat izni gerekli mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat yasağı var mı? İşte seyahat yasağı ile ilgili detaylar...

Türkiye'de Kademeli Normalleşme sürecinde son hafta yasağı uygulanacak. Ülke genelinde devam eden kademeli normalleşme sürecinin sonuna yaklaşılırken 1 Haziran sonrasında nasıl bir adım atılacağı da milyonlar tarafından merak ediliyor. Özellikle bu hafta sonu seyahat planlayanlar 'Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi gerekir mi?' sorularını araştırıyor. Peki, Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Cumartesi Pazar seyahat yasağı saat kaçta başlıyor? Seyahat izni gerekli mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat yasağı var mı? İşte seyahat yasağı ile ilgili detaylar...

Kademeli normalleşme sürecinde sona gelindi. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşmenin son hafta sonu yasağı uygulanacak. 1 Haziran'da yeni kararların alınması beklenirken hükümet tarafından atılacak adımlar da vatandaşın gündeminde yer alıyor. 1 Haziran'dan sonra yasakların tamamen kalıp kalkmayacağı, tam normalleşmenin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısı sonrasında Türkiye'nin koronavirüs önlemleri açıklacak. Kabine'nin 31 Mayıs'ta toplanması bekleniyor.

HAFTA SONU SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de bu hafta sonu 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' uygulanmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan genelgesinde hafta sonu seyahat yasağı ile ilgili detaylar paylaşılmıştı.

Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya Alo 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır."

Genelgede belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda, vatandaşların durumların belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve Alo 199 sistemlerinden, valilik veya kaymakamlık bünyesindeki Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekleri bildirildi.