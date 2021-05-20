Türkiye kademeli normalleşme dönemine geçti. İçişleri Bakanlığı da yeni dönemin ayrıntılarını daha önce paylaşmıştı. Kademeli normalleşmede ilk hafta sonuna yaklaşılırken hafta sonu yasakları ve kısıtlamaları özellikle de şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi gerekli mi? İşte iller arası seyahat ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de normalleşme kontrollü olarak başladı. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme süreci İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde devam ediyor. Yetkililer tam normalleşmeye giden süreçte vatandaşları sık sık uyarırken, haziran ayında yapılacak aşılama ile toplum bağışıklığı konusunda önemli bir dönemecin daha atlatılacağını belirtiyor. Diğer yandan kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu yaklaşırken hafta sonu şehir dışına çıkmak isteyen pek çok kişi şimdiden hafta sonu yasaklarını araştırıyor. Peki, Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi gerekli mi? İşte iller arası seyahat ile ilgili merak edilenler...

Türkiye kademeli normalleşme sürecinde ilk haftayı geride bırakırken cadde ve sokaklarda yoğunluklar devam ediyor. Yetkililer kademeli normalleşmede tüm vatandaşların ellerinden gelen gayreti göstermeleri konusunda uyarıyor. Kademeli normalleşmede ilk hafta sonu da yaklaşıyor. Milyonlar hafta sonu şehirler arası seyahat kısıtlamasının olup olmadığını araştırıyor.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sürdürülecek.

Bu hafta sonu yani 22-23 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı tüm illerde uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Genelgede, şu bilgilere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."

Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla sona erecek.

HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde şehirler arası seyahat ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Genelgeye göre, hafta içi günlerde sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde şehirler arası seyahat yapılabilecek. Yasakların olduğu gün ve saatlerde ise şehirler arası yasak devam ediyor.

Genelgede, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır." denildi.