Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı genelgesi ve saatleri…

Şehirler arası seyahat yasağı aramaları hafta sonu nedeniyle arttı. Vatandaşlar, genelgede seyahat yasağı ile ilgili detayları araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklama yaparak, yeni yasakları duyurdu. Hafta içi 19:00-05:00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatlerinde ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde özel araçla şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. Seyahat yasağı genelgesi ve saatleri…

Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayı tedbirleri açıklandı. Yeni Ramazan ayı yasakları arasında seyahat yasağı da bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edileceğini aktaran Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatinin ise 19:00-05.00 saatleri arasına çekildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. Peki Şehirler arası seyahat yasağı zorunlu haller neler? Seyahat yasağı genelgesi ve saatleri…

SEYAHAT YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 19:00-05:00 saatleri arasına çekilirken hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm illerde Cuma akşam saat 19:00 Pazartesi sabah 05:00 saatleri arasında kesintisiz süre ile uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde sadece toplu taşıma araçları (Uçak, Tren, Otobüs vb.) ile seyahat edilebilecek ancak özel araçla seyahatlere izin verilmeyecek.

SEYAHAT YASAĞI GENELGESİ

3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.



3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;



? Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

? Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

? Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

? ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

? Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

? Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

? Ceza infaz kurumlarından salıverilen,



Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.



3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

YASAKTAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ALO 199 KİLİTLENDİ

Çeşitli nedenlerle başka illerde bulunan veya seyahat planı olanlar, uygulamanın doğru şeklini öğrenmek ve izin belgesi almak için İçişleri Bakanlığı'na ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemlerine yöneldi. Yoğunluk nedeniyle kilitlenen Alo 199’u arayanlar dakikalarca yanıt bekledi.

ÖZEL ARAÇ İLE ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında serbest olacak.