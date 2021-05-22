Hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı? Alışverişini pazarlardan yapan vatandaşlar kademeli süreci sonrası gelen ilk hafta sonunda pazarların durumunu sorguluyor. Sebze ve meyve alışverişi pazarlardan yapacaklar İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ni sorguluyor.

Tam kapanma süreci sona erdi, kademeli normalleşmeye girdik. Kademeli normalleşme döneminde vatandaşlar semt pazarlarının durumu sorguluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında pazarları hafta sonu açık mı, sorusuna ilişkin detayları sorguluyor. Hafta sonu pazar yerleri açık mı, semt pazarları hafta sonu kurulacak mı?

HAFTA SONU PAZARLAR AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları belediyeler tarafından belirlenen hafta içi günlerde kurulacak. Ayrıca pazarların kurulu olacağı saatler de 07:00 ve 19:00 arasıyla sınırlı olacak. Hafta sonu pazarlar kurulmayacak.

SEMT PAZARLARI HAKKINDA ALINAN ÖNLEMLER

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Pazar yerlerinde zabıta başta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek ve bu personeller pazar yerinde yoğunluk oluşmasını ve kuralların ihlal edilmesini önleyecek.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketici temas edemeyecek.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.