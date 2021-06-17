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Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Ve belli oldu, önümüzdeki hafta...
Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama geldi. Ve belli oldu. Milyonlarca kişi pazar günü yasağının ne zaman kaldırılacağını merak ediyordu. Açıklamalar peş peşe geliyor. Bilim kurulu üyesi de sokağa çıkma yasağı ile ilgili umutlandıran haberi verdi. Önümüzdeki haftaya dikkat çekildi. Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İşte pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması...