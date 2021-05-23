Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde kontrollü normelleşme süreci devam ederken hafta sonu yasağında marketlerin açık olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı hafta sonu marketler, bakkallar ve kasap gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışı ile ilgili kuralları genelgede açıklık getirmişti. Peki, Hafta sonu marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Pazar günü zincir marketler açık mı? İşte detaylar...

Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri milyonlar tarafından merak ediliyor. Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu yasağında çoğu kişi marketlerin açık olup olmadığını, marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Hafta sonu marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Pazar günü zincir marketler açık mı? İşte detaylar...

Kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Ülke genelinde uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağında denetimler de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde bu süreçte marketlerin nasıl çalışacağı belirlenmişti.

Yeni alınan tedbirler kapsamında hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Kademeli

MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek.

Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."