Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketlerde hangi ürünler satılmayacak? Cumartesi Pazar marketlerin çalışma saatleri!

Türkiye 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme süreci ilk haftayı geride bırakırken hafta sonu yasakları, kısıtlamaları ve açık olan iş yerleri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde yasakların kapsamı İçişleri Bakanlığı'nın Kademeli Normalleşme genelgesinde duyurulmuştu. Peki, Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler çalışıyor mu? Hafta sonu marketlerde hangi ürünler satılmayacak? Cumartesi Pazar marketlerin çalışma saatleri!

Türkiye'de normalleşme kontrollü olarak başladı. Hükümetin 1 Haziran'a kadar uygulanacak Kademeli Normalleşme süreci ile ilgili kararının ardından İçişleri Bakanlığı da yeni bir genelge yayınlayarak hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kapsamını belirlemişti. Kademeli normalleşmede ilk hafta geride kalırken milyonlar hafta sonu yasaklarını ve marketleri çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler çalışıyor mu? Hafta sonu marketlerde hangi ürünler satılmayacak? Cumartesi Pazar marketlerin çalışma saatleri!

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde şu bilgilere yer verildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir."

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HAFTA SONU İHTİYAÇLARINI NASIL KARŞILAYACAK?

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacak.

HAFTA SONU MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol , ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

HAFTA SONU ONLİNE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.