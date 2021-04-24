Hafta sonu için flaş açıklama! Meteoroloji...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Sağanak yağmur geliyor. Kuvvetli olacak. 5 bölge için uyarı geldi. Meteoroloji'den alınan son bilgelere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar güney ve doğu illerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...

Burdur, Eskişehir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara , Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK GÜNEYDE VE DOĞUDA ARTIYOR

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İSTANBUL: 16, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 16, Çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

MANİSA: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 31, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ARTVİN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 22, Az bulutlu ve açık.

KARS: 21, Az bulutlu ve açık.

VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu.

ADIYAMAN: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.