20 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

20 Şubat 2021 Cumartesi - 8:36 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 8:36

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda çok sayıda kent için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin açıklamasına göre sıcaklık kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artıyor. Bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
ÇIĞ UYARISI
 
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
ZİRAİ DON UYARISI
 
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
EGE
 
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
 
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
 
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ETİKETLER

meteoroloji hava durumu rapor sıcaklık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.