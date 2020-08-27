Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! Çöl sıcakları geliyor

Türkiye'ye Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek.
Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak.
Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak. Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.