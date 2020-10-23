Hafta sonu hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak? Bazı şehirlerde yaz geri dönecek!

Hafta sonu hava nasıl olacak? Vatandaşlar hafta sonu son sıcak havanın tadını çıkarmak için Meteoroloji haberlerini takip ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı şehirlerde yaz geri dönecek, Adana'da hissedilen sıcaklık 36 dereceyi aşacak. Hafta sonu hava durumu…

Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlere göre yaz birkaç günlüğüne geri dönecek. İstanbul’da 23 derece dolaylarında olacak sıcaklıklar, İzmir’de 28, Ankara’da ise 25 derece dolaylarında hissedilecek. Adana, Hatay ve Osmaniye’de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. Hafta sonu hava durumu….

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Cumartesi

Pazar

YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLAYACAK

Pazartesi günü ise yurdun batısında etkili olacak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Yağışlar İstanbul ve İzmir’de de etkili olacak.