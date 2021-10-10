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Hafta sonu hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Restoran, kafe, AVM hepsini kapsıyor! Kritik tarih 81 ilde...
Hafta sonu hafta içi yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Restoran, kafe, lokonta, AVM hepsini kapsıyor. Ve belli oluyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra aşılama çalışmaları, yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler, yeni yasak ve tedbirlerin gelip gelmeyeceği tartışılacak. Öte yandan 'Aşı olmaya ek kısıtlamalar gelecek mi?' sorusu cevabını bulacak. İşte yasaklarla ilgili tüm detaylar...