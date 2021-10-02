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Hafta sonu hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tüm Türkiye'de değişti, kötü haber geldi, birçok ilde...
Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Bakan tek tek duyurdu. Tüm Türkiye'de belli oldu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül arasında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında durum kritik. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde de iki ilde rekor vaka yoğunluğuna ulaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan 10 ilimizi de açıkladı. İşte il il son durum...
Öte yandan hafta içi hafta sonu uygulanması planlanan yasaklarla ilgili flaş açıklama yapıldı. Kafe, lokanta, restoran ve AVM gibi bütün kapalı alanları kapsaması ön görülüyor. Yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte 15 Ekim itibarıyla vaka sayılarının patlayacağı ifade ediliyor. Bu sebeble vatandaşlara HES kodu zorunluluğu gibi aşı kartı zorunluluğunun da getirilmesi planlanıyor. Yani aşı olmayanların kapalı alanlara girmesinin yasaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar vakaların artmasıyla birlikte yasakların yeniden geri döneceğini belirtiyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Öte yandan hafta içi hafta sonu uygulanması planlanan yasaklarla ilgili flaş açıklama yapıldı. Kafe, lokanta, restoran ve AVM gibi bütün kapalı alanları kapsaması ön görülüyor. Yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte 15 Ekim itibarıyla vaka sayılarının patlayacağı ifade ediliyor. Bu sebeble vatandaşlara HES kodu zorunluluğu gibi aşı kartı zorunluluğunun da getirilmesi planlanıyor. Yani aşı olmayanların kapalı alanlara girmesinin yasaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar vakaların artmasıyla birlikte yasakların yeniden geri döneceğini belirtiyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...