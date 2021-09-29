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Hafta sonu hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Resmen belli oldu, bugün değişti! Yüz yüze eğitim ve...
Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Bakan tek tek duyurdu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış göstermeye devam ediyor. Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik konuların ele alındığı toplantı sonrası flaş açıklama geldi. Bakan Koca, yüz yüze eğitim, PCR testi, HES kodu ve vaka sayılarıyla ilgili önemli gelişmeyi resmen duyurdu.
Öte yandan hafta içi hafta sonu uygulanması planlanan yasaklarla ilgili flaş açıklama yapıldı. Kafe, lokanta, restoran ve AVM gibi bütün kapalı alanları kapsaması ön görülüyor. Yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte 15 Ekim itibarıyla vaka sayılarının patlayacağı ifade ediliyor. Bu sebeble vatandaşlara HES kodu zorunluluğu gibi aşı kartı zorunluluğunun da getirilmesi planlanıyor. Yani aşı olmayanların kapalı alanlara girmesinin yasaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar vakaların artmasıyla birlikte yasakların yeniden geri döneceğini belirtiyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Öte yandan hafta içi hafta sonu uygulanması planlanan yasaklarla ilgili flaş açıklama yapıldı. Kafe, lokanta, restoran ve AVM gibi bütün kapalı alanları kapsaması ön görülüyor. Yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte 15 Ekim itibarıyla vaka sayılarının patlayacağı ifade ediliyor. Bu sebeble vatandaşlara HES kodu zorunluluğu gibi aşı kartı zorunluluğunun da getirilmesi planlanıyor. Yani aşı olmayanların kapalı alanlara girmesinin yasaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar vakaların artmasıyla birlikte yasakların yeniden geri döneceğini belirtiyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...