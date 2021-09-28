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Hafta sonu hafta içi yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kafe, restoran, lokanta, AVM hepsini kapsıyor! Yeni plan belli oldu! Ekim ayından itibaren...
Hafta içi hafta sonu uygulanması planlanan yasaklarla ilgili flaş açıklama! Kafe, lokanta, restoran ve AVM gibi bütün kapalı alanları kapsaması ön görülüyor. Yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte 15 Ekim itibarıyla vaka sayılarının patlayacağı ifade ediliyor. Bu sebeble vatandaşlara HES kodu zorunluluğu gibi aşı kartı zorunluluğunun da getirilmesi planlanıyor. Yani aşı olmayanların kapalı alanlara girmesinin yasaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar da bu paralelde açıklamalarda bulunuyor. Uzmanlar vakaların artmasıyla birlikte yasakların yeniden geri döneceğini belirtiyor. İşti hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...