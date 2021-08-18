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Hafta sonu hafta içi yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Gözler orada, yeni kararı duyurdu! Resmen başlıyor...
Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artmaya devam ediyor. Vaka artışlarıyla birlikte yeni kararlar da yürürlüğe girerken herkes, Hafta içi ve hafta sonu yasakları geri mi geliyor? Aşılamada son durum ne? İl il vaka sayıları ne? gibi soruların cevabını merak ediyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşılamayla ilgili yeni kararı duyurarak artan vakalar, yüz yüze eğitim, aşılama ve yeni tedbirlerle ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi.
Artan vaka sayısına bağlı olarak yasakların ve kısıtlamaların durumu da yeniden merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısını işaret etmişti. Kabine Toplantısı beklenirken yeni yasaklar olacak mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında...
Artan vaka sayısına bağlı olarak yasakların ve kısıtlamaların durumu da yeniden merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısını işaret etmişti. Kabine Toplantısı beklenirken yeni yasaklar olacak mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında...