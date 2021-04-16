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Hafta sonu-hafta içi yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! 9 gün boyunca tam kapanma
Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti. Tüm gözler yeni bilim kurulu toplantısına çevrildi. Eğer vakalar düşmezse sert tedbirler geliyor. AVM'ler berberler, kuaförler tamamen kapatılacak. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tam kapanma devreye girecek. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.