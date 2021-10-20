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Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirlerle ilgili son dakika gelişmesi! Yeni kararı açıkladı, 81 ilde değişti! Yüz yüze eğitim ve...
Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirleriyle ilgili flaş açıklama yapıldı. Son dakika kararı. Resmen belli oldu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış göstermeye devam ediyor. Bu artışla birlikte tedbir ve yasakların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik konuların ele alındığı toplantı sonrası son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca vakalar, aşılama ve yüz yüze eğitim ilgili önemli gelişmeyi tüm Türkiye'ye resmen açıkladı. İşte madde madde detaylar...