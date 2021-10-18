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Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirlerle ilgili son dakika gelişmesi! 81 ilde değişti, resmen açıkladı: Başlıyor, kapanma...
Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirleriyle ilgili flaş açıklama yapıldı. Son dakika kararı. Resmen belli oldu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Vaka ve vefatların yüksek olması nedeniyle tedbir ve yasakların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında durum kritik. Karadeniz bölgesinde de sekiz ilde rekor vaka yoğunluğuna ulaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan 10 ilimizi de açıkladı. Öte yandan tedbir ve kapanmayla ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte yaşanan tüm gelişmeler...