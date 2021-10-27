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Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirlerle ilgili son dakika açıklaması! Yeni kararı duyurdu, resmen başlıyor, tüm Türkiye'de...
Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirleriyle ilgili flaş açıklama yapıldı. Son dakika kararı. Resmen belli oldu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları yüksek seviyelerde devam ediyor. Kritik seyreden koronavirüs vaka tablosu nedeniyle tedbir ve yasakların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik konuların ele alındığı toplantı sonrası son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca vakalar, aşılama ve kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen ilgili önemli gelişmeyi tüm Türkiye'ye resmen açıkladı.
Öte yandan uzmanlar, tedbirler ve okulların kapanması konularında görüş ayrılıkları yaşıyor. Uzmanların bazıları yasakların yeniden gelmesini bazıları ise yasakların artık söz konusu bile olmaması gerektiğine vurgu yapıyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili son açıklamalar...
Öte yandan uzmanlar, tedbirler ve okulların kapanması konularında görüş ayrılıkları yaşıyor. Uzmanların bazıları yasakların yeniden gelmesini bazıları ise yasakların artık söz konusu bile olmaması gerektiğine vurgu yapıyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili son açıklamalar...