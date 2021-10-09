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Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirlerle ilgili flaş gelişme! Son dakika kararı, resmen değişti, çok sayıda ilde...
Hafta sonu hafta içi yasakları ve tedbirleriyle ilgili flaş açıklama yapıldı. Son dakika kararı. Resmen belli oldu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış göstermeye devam ediyor. Bu artışla birlikte tedbir ve yasakların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında durum kritik. Karadeniz bölgesinde de iki ilde rekor vaka yoğunluğuna ulaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan 10 ilimizi de açıkladı. İşte il il son durum...