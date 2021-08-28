Hafta sonu hafta içi yasakları! Son dakika gelişmesi, patlama yaşanıyor... o illerde değişti, artık...

Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması... Detaylar belli oldu. Tek tek açıklandı. O illerde resmen patlama yaşanıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları endişeli durumunu devam ettiriyor. Vaka ve vefat artışlarıyla birlikte, yeni yasak ve tedbirlerin gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Öte yandan Aşı olmayanlara kısıtlama var mı, aşı olmayanlara bir kısıtlama gelecek mi, aşısız vatandaşlar kısıtlama kapsamına girecek mi soruları son günlerde merak edilen bir diğer konu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar hala tartışılıyor. Özellikle de sağlık, eğitim ve hizmet sektöründe çalışanlara yönelik kısıtlamalar önceden duyurulmuştu. Bazı kentlerde de vatandaşlar, tedbirlerin yeniden gelmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin il il koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il de belli oldu. İşte haberin ayrıntıları...