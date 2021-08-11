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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen belli oldu, zorunlu olacak, artık...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Detaylar belli oldu. Zorunlu olacak. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vaka artışlarıyla birlikte yeni kararlar da yürürlüğe girerken herkes, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? Aşılamada son durum ne? Okuların açılması ertelenecek mi? gibi soruların cevabını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim, aşılama ve yeni tedbirlerle ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Bakan Koca, aşı çalışmalarına ilişkin de kritik bilgiler verdi.
Öte yandan 11 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, vefat sayısı da son günlerin en yüksek seviyesine çıktı. İşte detaylar...
Öte yandan 11 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, vefat sayısı da son günlerin en yüksek seviyesine çıktı. İşte detaylar...