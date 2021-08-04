Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ve geri geldi, flaş yasak kararı, Cuma gününden itibaren...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ve geri geldi, flaş yasak kararı, Cuma gününden itibaren...
Koronavirüs vakalarında artış günden güne artmaya devam ediyor. Resmen açıklandı. Ve geri geldi. Flaş yasak kararı. Herkes Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son gelişmelerin ele alındığı Bilim Kurulu bir kez daha toplandı. Birçok kişi, kısıtlamalar geri gelecek mi? Aşılamada son durum ne? sorularının cevabını merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi.
Öte yandan 4 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Öte yandan 4 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.