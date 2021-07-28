Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Daha da kötüleşiyor... Geri geliyor, o tarihten itibaren...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Daha da kötüleşiyor... Geri geliyor, o tarihten itibaren...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarının kalkmasının ardından tüm Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya başladı. Kurban Bayramı sonrası vakalar tedirgin edici şekilde artışını sürdürürken, yeni tedbirlerin ve sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelip gelmeyeceği milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.
Öte yandan Bilim Kurulu bir kez daha koronavirüs ile mücadeledeki son durumu görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası 'Aşı zorunlu olacak mı?' Sokağa çıkma kısıtlamaları geri gelecek mi? sorularına açıklık getirerek, önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Bakan Koca, aşısı tamamlanmamış kişilerin aktif koronavirüs vakalarındaki oranını ilk kez açıkladı. İşte haberin detayları...
Öte yandan Bilim Kurulu bir kez daha koronavirüs ile mücadeledeki son durumu görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası 'Aşı zorunlu olacak mı?' Sokağa çıkma kısıtlamaları geri gelecek mi? sorularına açıklık getirerek, önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Bakan Koca, aşısı tamamlanmamış kişilerin aktif koronavirüs vakalarındaki oranını ilk kez açıkladı. İşte haberin detayları...