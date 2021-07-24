Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Vakalar patladı, ve geliyor, peş peşe yasak kararları...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Vakalar patladı, ve geliyor, peş peşe yasak kararları...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarının kalkmasının ardından tüm Türkiye'de kısa bir süre düşüş trendine giren vaka sayıları son günlerde tekrar artışa geçti. Günden güne artan koronavirüs vakalarında Delta varyantının etkisi daha çok hissediliyor. Tüm Türkiye'de tedirginliğe yol açan vaka artışlarının ardından yeni tedbirlerin ve hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar da vakaların artışıyla birlikte 4. dalganın sinyalini verirken, vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulundu.
Öte yandan 24 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte madde madde yaşanan gelişmeler...
Öte yandan 24 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte madde madde yaşanan gelişmeler...