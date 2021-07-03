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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ve belli oldu
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile son dakika açıklaması. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ve detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptı açıklama ile 1 Temmuz itibarıyla tüm yasakların kalktığını ifade etmişti. Kurban Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı olmayacağı merak konusu olmuştu.
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açkılaması! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söyledi.