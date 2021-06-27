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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika genelgesi! İşte 1 Temmuz sonrası normalleşmenin detayları... Tamamen değişiyor, Türkiye'de artık...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı tüm detayları açıkladı. Tüm Türkiye'ye 1 Temmuz sonrası normalleşme genelgesi gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasaklarının tümüyle kaldırılacağını duyurmuştu. Sinema, tiyatro, market, manav, bakkal, lokanta, restoran, nargile salonu, konser, festival, park, bahçe, havuz, deniz, piknik/mesire alanı, kahvehane, kıraathane, sünnet, nişan, kına, nikah, düğün... birçok alanda/sektörde 1 Temmuz sonrasının detayları belli oldu. İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşmenin madde madde detayları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasaklarının tümüyle kaldırılacağını duyurmuştu. Sinema, tiyatro, market, manav, bakkal, lokanta, restoran, nargile salonu, konser, festival, park, bahçe, havuz, deniz, piknik/mesire alanı, kahvehane, kıraathane, sünnet, nişan, kına, nikah, düğün... birçok alanda/sektörde 1 Temmuz sonrasının detayları belli oldu. İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşmenin madde madde detayları...